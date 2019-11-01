Участниками Большого этнографического диктанта в Оренбуржье стали четыре тысячи человек

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Оренбургская область приняла участие в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», сообщает RIA56.
Участниками Большого этнографического диктанта в Оренбуржье стали четыре тысячи человек
  • РИА Новости

Работало 67 площадок во всех муниципалитетах.

«Замечательно, что существует такая традиция, в четвёртый раз вся наша страна, в том числе Оренбургская область, будет писать этнографический диктант», — заявил и. о. первого вице-губернатора области Сергей Балыкин.

По его словам, акция позволяет ещё глубже узнать страну, историю, традиции.

Всего участниками диктанта стали почти четыре тысячи человек.

Ранее «Янтарный край» сообщал об участии Калининградской области в этой акции.

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