Калининградская область примет участие в Большом этнографическом диктанте
- РИА Новости
Подготовлено 44 площадки в 21 муниципалитете.
Участникам предстоит ответить на 30 вопросов — 20 общего характера и 10 региональных. На ответы даётся 45 минут.
Максимальная сумма баллов — 100.
Ранее сообщалось, что Большой этнографический диктант состоится в Удмуртии.
Телеканал «Звезда» сообщал, что в международной просветительской акции «Географический диктант» приняли участие более 36 тыс. военнослужащих Южного военного округа.