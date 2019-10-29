Калининградская область примет участие в Большом этнографическом диктанте

Калининградская область примет участие в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» 1 ноября, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

РИА Новости

Подготовлено 44 площадки в 21 муниципалитете. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов — 20 общего характера и 10 региональных. На ответы даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов — 100. Ранее сообщалось, что Большой этнографический диктант состоится в Удмуртии. Телеканал «Звезда» сообщал, что в международной просветительской акции «Географический диктант» приняли участие более 36 тыс. военнослужащих Южного военного округа.