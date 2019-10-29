Калининградская область примет участие в Большом этнографическом диктанте

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Калининградская область примет участие в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» 1 ноября, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Калининградская область примет участие в Большом этнографическом диктанте
  • РИА Новости

Подготовлено 44 площадки в 21 муниципалитете.

Участникам предстоит ответить на 30 вопросов — 20 общего характера и 10 региональных. На ответы даётся 45 минут.

Максимальная сумма баллов — 100.

Ранее сообщалось, что Большой этнографический диктант состоится в Удмуртии.

Телеканал «Звезда» сообщал, что в международной просветительской акции «Географический диктант» приняли участие более 36 тыс. военнослужащих Южного военного округа.

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