Российские туристы рассказали о планах на новогодние каникулы

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Российские туристы рассказали, как планируют провести новогодние каникулы, сообщает Nation News со ссылкой на данные опроса сервиса OneTwoTrip.
Российские туристы рассказали о планах на новогодние каникулы
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Почти 70% респондентов заявили, что проведут праздники вне дома. Ещё 26% не собираются никуда уезжать, а 4,6% ещё думают.

Среди запланировавших поездку 24% признались, что хотят уехать только ради смены обстановки. 18% воспользуются нерабочими днями, чтобы навестить родных и близких. Почти столько же опрошенных собираются в жаркие страны.

Ранее, как сообщал Newinform, россияне рассказали о лучших городах для переезда.

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