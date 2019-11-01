Российские туристы рассказали о планах на новогодние каникулы
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Почти 70% респондентов заявили, что проведут праздники вне дома. Ещё 26% не собираются никуда уезжать, а 4,6% ещё думают.
Среди запланировавших поездку 24% признались, что хотят уехать только ради смены обстановки. 18% воспользуются нерабочими днями, чтобы навестить родных и близких. Почти столько же опрошенных собираются в жаркие страны.
Ранее, как сообщал Newinform, россияне рассказали о лучших городах для переезда.