Российские туристы рассказали о планах на новогодние каникулы

Российские туристы рассказали, как планируют провести новогодние каникулы, сообщает Nation News со ссылкой на данные опроса сервиса OneTwoTrip.

Почти 70% респондентов заявили, что проведут праздники вне дома. Ещё 26% не собираются никуда уезжать, а 4,6% ещё думают.

Среди запланировавших поездку 24% признались, что хотят уехать только ради смены обстановки. 18% воспользуются нерабочими днями, чтобы навестить родных и близких. Почти столько же опрошенных собираются в жаркие страны.

Ранее, как сообщал Newinform, россияне рассказали о лучших городах для переезда.