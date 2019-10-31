Казармы Измайловского полка в Петербурге признали памятником
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Здания включены в единый государственный реестр. Они сохранили свой исторический вид и местоположение. На их примере можно судить об исторической застройке города как военной столицы Российской империи.
Императрица Анна Иоанновна сформировала полк в августе 1730 года. Архитектор Фёдор Волков разработал проект. Строительство закончили в 1808 году при императоре Александре I.
Ранее «Реальное время» сообщало, что озеро Чёрное в Зеленодольском районе признали памятником природы.