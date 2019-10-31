Казармы Измайловского полка в Петербурге признали памятником

Комплекс казарм лейб-гвардии Измайловского полка в Санкт-Петербурге признали памятником регионального значения, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Здания включены в единый государственный реестр. Они сохранили свой исторический вид и местоположение. На их примере можно судить об исторической застройке города как военной столицы Российской империи.

Императрица Анна Иоанновна сформировала полк в августе 1730 года. Архитектор Фёдор Волков разработал проект. Строительство закончили в 1808 году при императоре Александре I.

Ранее «Реальное время» сообщало, что озеро Чёрное в Зеленодольском районе признали памятником природы.