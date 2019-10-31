Эксперт прокомментировал сообщения о падении рынка интернет-пиратства в России

Экс-председатель Пиратской партии России Павел Рассудов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о падении рынка интернет-пиратства в стране.

«Мне кажется, оценки серого рынка или чёрного рынка, рынка интернет-пиратства всегда очень условны, потому что кассового чека никто не выдаёт», — заявил он.

Как считает эксперт, борьба с интернет-пиратством станет эффективной при решении комплекса вопросов, связанного с правами и правообладателей, и пользователей.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные компании Group-IB сообщала, что рынок интернет-пиратства в России сократился впервые за последние пять лет, упав на 27% по сравнению с 2018 годом.