Эксперт прокомментировал сообщения о падении рынка интернет-пиратства в России
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- РИА Новости
«Мне кажется, оценки серого рынка или чёрного рынка, рынка интернет-пиратства всегда очень условны, потому что кассового чека никто не выдаёт», — заявил он.
Как считает эксперт, борьба с интернет-пиратством станет эффективной при решении комплекса вопросов, связанного с правами и правообладателей, и пользователей.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные компании Group-IB сообщала, что рынок интернет-пиратства в России сократился впервые за последние пять лет, упав на 27% по сравнению с 2018 годом.