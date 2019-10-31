Эксперт прокомментировал сообщения о падении рынка интернет-пиратства в России

Короткая ссылка
Экс-председатель Пиратской партии России Павел Рассудов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о падении рынка интернет-пиратства в стране.
Эксперт прокомментировал сообщения о падении рынка интернет-пиратства в России
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

«Мне кажется, оценки серого рынка или чёрного рынка, рынка интернет-пиратства всегда очень условны, потому что кассового чека никто не выдаёт», — заявил он.

Как считает эксперт, борьба с интернет-пиратством станет эффективной при решении комплекса вопросов, связанного с правами и правообладателей, и пользователей.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные компании Group-IB сообщала, что рынок интернет-пиратства в России сократился впервые за последние пять лет, упав на 27% по сравнению с 2018 годом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить