СМИ: Рынок интернет-пиратства в России упал на 27% за год

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Рынок интернет-пиратства в России сократился впервые за последние пять лет, упав на 27% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз компании Group-IB.
СМИ: Рынок интернет-пиратства в России упал на 27% за год
  • © РИА Новости

По мнению экспертов, одной из причин могло стать падение «большой тройки» пиратских CDN, снабжавшей контентом до 90% онлайн-кинотеатров России и СНГ.

Своё влияние мог оказать и антипиратский меморандум. Как отметили специалисты, последовательное принятие профильных законов создало мощную базу для борьбы с онлайн-пиратством в виде «вечной» блокировки сайтов и их «зеркал».

Вместе с тем, эксперты отмечают, что желание граждан смотреть нелегальный контент не пропало, а даже немного выросло — на 0,06% по сравнению с 2018 годом.

Ранее СМИ сообщали, что судебные решения о блокировке пиратского контента станут проверять независимые инстанции — отдельные апелляционные и кассационные суды.

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