В России покажут киноверсию спектакля «Смута. 1609—1611 гг.» Малого театра

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В России, Абхазии, Азербайджане, Казахстане, Армении, Белоруссии, Германии и Польше покажут киноверсию спектакля «Смута. 1609—1611 гг.» Малого театра, сообщают «Дни.ру».
В России покажут киноверсию спектакля «Смута. 1609—1611 гг.» Малого театра
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Увидеть постановку можно с 1 по 10 ноября. Организатор — федеральный проект «Театральная Россия».

В Москве премьера киноверсии пройдёт 4 ноября в «Иллюзионе».

Режиссёр — народный артист России Владимир Бейлис. В ролях — Валерий Афанасьев, Алексей Фаддеев, Александр Ермаков, Лидия Милюзина, Ольга Абрамова и другие.

Ранее RIA56 сообщало, что Башкирский государственный академический театр драмы, отмечающий в 2019 году своё 100-летие, приедет с гастролями в Оренбург.

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