Башкирский театр драмы приедет с гастролями в Оренбург

Башкирский государственный академический театр драмы, отмечающий в 2019 году своё 100-летие, приедет с гастролями в Оренбург. Об этом сообщает RIA56.

РИА Новости

2 ноября будет показана премьера сезона — комедия «Похищение девушки» по произведению башкирского поэта, писателя Мустая Карима. 3 ноября зрители увидят мелодраму «Цена счастья», вошедшую в программу акции «Ночь искусств». Завершатся гастроли 4 ноября спектаклем по бестселлеру лауреата премии «Большая книга» Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Ранее Newinform сообщал о показе одноактных балетов израильского хореографа Роя Ассафа в Санкт-Петербурге.