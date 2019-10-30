Башкирский театр драмы приедет с гастролями в Оренбург

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Башкирский государственный академический театр драмы, отмечающий в 2019 году своё 100-летие, приедет с гастролями в Оренбург. Об этом сообщает RIA56.
Башкирский театр драмы приедет с гастролями в Оренбург
  • РИА Новости

2 ноября будет показана премьера сезона — комедия «Похищение девушки» по произведению башкирского поэта, писателя Мустая Карима.

3 ноября зрители увидят мелодраму «Цена счастья», вошедшую в программу акции «Ночь искусств».

Завершатся гастроли 4 ноября спектаклем по бестселлеру лауреата премии «Большая книга» Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза».

Ранее Newinform сообщал о показе одноактных балетов израильского хореографа Роя Ассафа в Санкт-Петербурге.

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