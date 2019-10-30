Башкирский театр драмы приедет с гастролями в Оренбург
- РИА Новости
2 ноября будет показана премьера сезона — комедия «Похищение девушки» по произведению башкирского поэта, писателя Мустая Карима.
3 ноября зрители увидят мелодраму «Цена счастья», вошедшую в программу акции «Ночь искусств».
Завершатся гастроли 4 ноября спектаклем по бестселлеру лауреата премии «Большая книга» Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза».
Ранее Newinform сообщал о показе одноактных балетов израильского хореографа Роя Ассафа в Санкт-Петербурге.