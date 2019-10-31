Международная конференция железнодорожных музеев пройдёт в Петербурге в 2021 году

Международная конференция железнодорожных музеев RAILCONF состоится в Санкт-Петербурге в 2021 году, сообщают «Невские новости» со ссылкой на организаторов.

За право провести мероприятие боролись несколько выставочных комплексов из разных стран.

Участники обсудят сохранение, реставрацию, отбор экспонатов, развитие музеев как новых исторических и культурных пространств и государственно-частное партнёрство.

Первая конференция состоялась в 2013 году в Японии. Её также проводили в США, Германии и Австралии.

Ранее телеканал «360» сообщал, что всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт 3 ноября в Московской области.