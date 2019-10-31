Международная конференция железнодорожных музеев пройдёт в Петербурге в 2021 году

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Международная конференция железнодорожных музеев RAILCONF состоится в Санкт-Петербурге в 2021 году, сообщают «Невские новости» со ссылкой на организаторов.
Международная конференция железнодорожных музеев пройдёт в Петербурге в 2021 году
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За право провести мероприятие боролись несколько выставочных комплексов из разных стран.

Участники обсудят сохранение, реставрацию, отбор экспонатов, развитие музеев как новых исторических и культурных пространств и государственно-частное партнёрство.

Первая конференция состоялась в 2013 году в Японии. Её также проводили в США, Германии и Австралии.

Ранее телеканал «360» сообщал, что всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт 3 ноября в Московской области.

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