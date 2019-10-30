Макото Синкай прокомментировал выдвижение мультфильма «Дитя погоды» на «Оскар»

Режиссёр мультфильма «Дитя погоды» Макото Синкай оценил выдвижение своей работы на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

«Для меня это удивительная вещь. Я в неё с трудом верю, ведь никогда не думал, что до такого может дойти. Я человек из игровой индустрии. От меня индустрия кино как будто далека, я никогда ей всерьёз не интересовался и пока не особо понимаю значения того, что происходит. Но думаю, что люди, действительно заслуживающие награды, — это продюсеры и те, кто помогал мне делать мультфильм. А не только я», — признался режиссёр в интервью «Газете.Ru».

Он добавил, что номинация на «Оскар» — значимое событие для всей команды картины, которая, по его мнению, заслуживает любых наград.

«Лично для меня гораздо большее значение имеют реакция фанатов и зрителей, а также те положительные эмоции, которые они испытывают. Самое важное — чтобы понравилось им», — заключил Синкай.

Ранее один из продюсеров «Дылды» Сергей Мелькумов в беседе с Inforeactor оценил шансы фильма на получение «Оскара».