Пригожин оценил решение Фадеева прекратить сотрудничество с артистами лейбла MALFA

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение своего коллеги Максима Фадеева расторгнуть контракты с артистами лейбла MALFA.

В беседе с телеканалом «360» Пригожин отметил, что современные артисты начинают резко меняться, когда к ним приходит известность.

«От собственного величия, от признания общества, в том числе продюсера, который их создал, они теряют самоконтроль. Им бы всем брать уроки с нашего президента, как он себя ведёт», — заявил Иосиф Пригожин.

Он выразил солидарность с Фадеевым, который, по его мнению, устал доказывать артистам своего центра ценность продюсера. Также он не исключил, что некоторые артисты могли на него просто обидеться.

Максим Фадеев выложил на канале своего лейбла MALFA на YouTube видеообращение, в котором заявил, что прекращает сотрудничество со всеми артистами, которых он продюсировал. При этом право на песни бывшие участники лейбла получают в безвозмездное пользование, кроме двоих человек, с которыми идут судебные разбирательства.

Ранее певица Наргиз в своём Instagram писала о разногласиях с Фадеевым.