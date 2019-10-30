В Петербурге рассказали о планах по ремонту фасадов исторических зданий
- РИА Новости
Как заявил губернатор Александр Беглов во время доклада в Законодательном собрании, на работы планируется потратить 2 млн рублей.
По словам главы города, эту сумму передадут в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Ранее сообщалось, что в Петербурге после капремонта открыли парк усадьбы Орловых-Денисовых.
Nation News сообщал, что в Москве отреставрируют здание поликлиники 1920-х годов.