В Петербурге рассказали о планах по ремонту фасадов исторических зданий

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В Санкт-Петербурге рассказали о планах по ремонту фасадов исторических зданий, сообщает Inforeactor.
В Петербурге рассказали о планах по ремонту фасадов исторических зданий
  • РИА Новости

Как заявил губернатор Александр Беглов во время доклада в Законодательном собрании, на работы планируется потратить 2 млн рублей.

По словам главы города, эту сумму передадут в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Ранее сообщалось, что в Петербурге после капремонта открыли парк усадьбы Орловых-Денисовых.

Nation News сообщал, что в Москве отреставрируют здание поликлиники 1920-х годов.

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