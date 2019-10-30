Названы самые популярные книги среди жителей Москвы

В Москве назвали самые популярные книги, которые были взяты по единому читательскому билету в городских библиотеках в этом году.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы, с начала года горожанам выдали примерно 3 млн изданий. В их числе романы «Авиатор» Евгения Водолазкина, «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» Гузель Яхиной, «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова и «Призрак Канта» Татьяны Устиновой.

Дети чаще всего брали почитать книги о Гарри Поттере. Для самых маленьких выбирают «Кастор печёт пирог» Ларса Клинтинга и историю про волка «Верните меня в книжку!» Тьерри Робберехта. Среди российской детской литературы самой популярной стала сказка в стихах «Полосатый» Анастасии Коваленковой.

Подростки предпочитают «Петербургские повести» Николая Гоголя, «Уроки французского» Валентина Распутина и «Горе от ума» Александра Грибоедова. А мужчины старше 18 лет выбирают роман Александра Архангельского «Бюро проверки», «Славянский разлом» Александра Пыжикова и «Кавказскую войну» Амирана Урушадзе.

«Единый читательский билет уже принимают 313 столичных библиотек из 440. В них горожанам доступно более семи миллионов изданий — научная, профессиональная, художественная литература. Все книги занесены в единую автоматизированную библиотечную информационную систему», — уточнили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

Ранее музыкант Сергей Шнуров в ходе заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре заявил, что заставлять молодое поколение читать бесполезно.

В январе НСН сообщала, что в онлайн-библиотеку Московского метрополитена добавят более 600 книг.