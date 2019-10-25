Шнуров заявил, что бесполезно заставлять молодое поколение читать

Музыкант Сергей Шнуров в ходе заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре заявил, что заставлять молодое поколение читать или делать что-либо ещё бесполезно.

«Я вам должен сказать, что посадить класс, поставить им симфоническую музыку и заставить их слушать — это всё равно что дать папуасу учебник по высшей математике. Зачем? Вы только против себя людей настроите», — подчеркнул музыкант.

Отвечая на другой вопрос, Шнуров заявил, что человечество «не имеет к чтению никакого отношения».

«Читала элита, процента два. Если брать весь земной шар, вместе с Африкой, с Австралией, я думаю, с Америкой, то и того меньше будет. Читает немного и читало всегда немного. Вопрос по существу: зачем читать? Человеку молодому нужно объяснить зачем. Если он не понимает, что это даёт ему в жизни, потому что, по идее, русский человек с текстом встречается в трёх случаях: в виде инструкции, в виде повестки и в виде объяснительной. Больше он к тексту не имеет никакого отношения», — сказал он.

Он подчеркнул, что в настоящее время социальные сети перестают быть текстом.

«Там появились эмодзи, как вы знаете. Можно уже без текста собственную эмоцию выразить, для этого не нужны глаголы, для этого не нужны прилагательные — для этого нужна мордочка... Жизнь прошла прекрасно. Зачем усложнять? Не надо объяснять, что такое любовь. Зачем? Мордочку надо. Письмо или там эмодзи тебе объяснит, что такое любовь? Но это ладно, это так, в рамках шутки», — пояснил музыкант.

По словам Шнурова, если раньше человечество использовало в качестве медиа книгу, теперь у него есть интернет, где также можно получить информацию.

«Сам феномен чтения ничего не даёт. Должны быть смыслы, должны быть мысли. Если ты можешь выразить мысль с помощью картинки — прекрасно. Но я что-то не вижу этих мыслей. Мы живём во времени, к сожалению, потерянных смыслов, которые никто не может нам организовать, кроме как вот здесь собравшиеся люди», — заявил он.

Ранее музыкант заявил, что человеку необязательно много читать, чтобы добиться успеха в современной России