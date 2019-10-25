Шнуров: чтобы добиться успеха в России, не обязательно читать

Музыкант Сергей Шнуров полагает, что человеку не обязательно много читать, чтобы добиться успеха в современной России. Об этом он заявил в ходе заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре на тему «Могут ли россияне вновь стать самой читающей нацией».

«Маленькие люди в принципе совсем не глупые. Они смотрят на стратегии родителей, на людей, которые добиваются успеха. Для того чтобы сейчас в современной России добиться успеха, не обязательно читать. Никто и ничто не гарантирует, что, читая, он будет подниматься в социальном сплаве. И ничто на это не указывает», — сказал Шнуров.

Он подчеркнул, что у ребёнка закономерно не возникнет желания взять в руки книгу, если его отец «не читает и прекрасно себя чувствует с бутылкой водки перед телевизором».

По словам музыканта, он на протяжении длительного времени в качестве члена жюри посещал премию «Национальный бестселлер» и сделал неожиданное открытие.

«Что я увидел: туда просто перестали ходить симпатичные девушки. Они просто исчезли, то бишь писатель никому не интересен. Всё, это мёртвая тема. О чём мы говорим?» — отметил Шнуров.

В заседании комитета по теме «Могут ли россияне вновь стать самой читающей нацией» также принимают участие драматург Николай Коляда, генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В марте Шнуров заявил, что «ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры». Артист добавил, что намерен «отстаивать такую позицию».