Власти Нижегородской области рассказали о ходе раскопок на территории кремля в столице региона
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Археологи уже нашли резервуар для запаса воды, а также украшения из стекла и керамики из Золотой Орды, монеты, пряжки.
К открытию Всероссийской промышленно-художественной выставки «Финляндская компания лёгкого пароходства» в кремле были построены два фуникулёра — остатков подобных сооружений в России нет.
Воссоздание конструкции в современных технологиях запланировано к 800-летию Нижнего Новгорода. Элементы старой конструкции могут поместить в музей.
Ранее сообщалось, что в Нижегородском кремле начались археологические раскопки.
Как сообщал «Новый Севастополь», археологи рассказали о находках в Балаклаве, сделанных в 2019 году.