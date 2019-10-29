Власти Нижегородской области рассказали о ходе раскопок на территории кремля в столице региона

Между Северной и Часовой башнями Нижегородского кремля проходят археологические раскопки, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Археологи уже нашли резервуар для запаса воды, а также украшения из стекла и керамики из Золотой Орды, монеты, пряжки.

К открытию Всероссийской промышленно-художественной выставки «Финляндская компания лёгкого пароходства» в кремле были построены два фуникулёра — остатков подобных сооружений в России нет.

Воссоздание конструкции в современных технологиях запланировано к 800-летию Нижнего Новгорода. Элементы старой конструкции могут поместить в музей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском кремле начались археологические раскопки.

Как сообщал «Новый Севастополь», археологи рассказали о находках в Балаклаве, сделанных в 2019 году.