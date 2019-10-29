В Госдуме заявили о необходимости создания условий для развития российских IT-компаний

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с Nation News заявил о необходимости создания условий для развития российских IT-компаний.

«Нам нужно поддерживать и развивать российские технологические продукты. Необходимо создавать условия для появления новых сервисов, создавать протекцию для появления отечественных продуктов внутри приложений во всех гаджетах на территории страны», — заявил он.

По его словам, так делают многие государства.

Как отметил Боярский, у России есть своя социальная сеть и поисковик, но есть и множество продуктов, которые представлены не так успешно, как зарубежные.

Ранее власти Москвы рассказали о развитии IT-индустрии в городе.