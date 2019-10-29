Зоопарк в Татарстане приостановил работу из-за нарушений правил содержания животных
- РИА Новости
На дверях клеток нет замков или других удерживающих устройств. Барьеры, которые разделяют вольеры от посетителей, не скреплены между собой, а в некоторых местах — отсутствуют.
Кроме того, из-за неправильного расположения вольеров некоторые хищные животные выпадают из зоны контроля персонала.
Выявленные нарушения создают реальную угрозу безопасности жизни и здоровья людей.
Прокуратура вынесла представление, которое находится на стадии рассмотрения. До устранения нарушений работа зоосада приостановлена.
Ранее Nashgorod.ru сообщал, что в Тюменской области возбудили более 230 уголовных дел об экологических преступлениях с начала года.