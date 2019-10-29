Зоопарк в Татарстане приостановил работу из-за нарушений правил содержания животных

Передвижной зоопарк, расположенный в посёлке Уруссу, приостановил работу из-за нарушений правил содержания животных, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Татарстана.

На дверях клеток нет замков или других удерживающих устройств. Барьеры, которые разделяют вольеры от посетителей, не скреплены между собой, а в некоторых местах — отсутствуют.

Кроме того, из-за неправильного расположения вольеров некоторые хищные животные выпадают из зоны контроля персонала.

Выявленные нарушения создают реальную угрозу безопасности жизни и здоровья людей.

Прокуратура вынесла представление, которое находится на стадии рассмотрения. До устранения нарушений работа зоосада приостановлена.

Ранее Nashgorod.ru сообщал, что в Тюменской области возбудили более 230 уголовных дел об экологических преступлениях с начала года.