Зоопарк в Татарстане приостановил работу из-за нарушений правил содержания животных

Короткая ссылка
Передвижной зоопарк, расположенный в посёлке Уруссу, приостановил работу из-за нарушений правил содержания животных, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Татарстана.
Зоопарк в Татарстане приостановил работу из-за нарушений правил содержания животных
  • РИА Новости

На дверях клеток нет замков или других удерживающих устройств. Барьеры, которые разделяют вольеры от посетителей, не скреплены между собой, а в некоторых местах — отсутствуют.

Кроме того, из-за неправильного расположения вольеров некоторые хищные животные выпадают из зоны контроля персонала.

Выявленные нарушения создают реальную угрозу безопасности жизни и здоровья людей.

Прокуратура вынесла представление, которое находится на стадии рассмотрения. До устранения нарушений работа зоосада приостановлена.

Ранее Nashgorod.ru сообщал, что в Тюменской области возбудили более 230 уголовных дел об экологических преступлениях с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить