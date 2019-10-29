В Петербурге назвали лауреатов премии «Золотой софит»

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В Санкт-Петербурге назвали лауреатов театральной премии «Золотой софит», сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт городской администрации.
В Петербурге назвали лауреатов премии «Золотой софит»
  • РИА Новости

Приз за лучшую женскую роль получила Марина Игнатова, сыгравшая Соню Мармеладову в спектакле «Преступление и наказание» в постановке Константина Богомолова.

В категории «Лучшая мужская роль» победил Александр Новиков (Порфирий Петрович в том же спектакле).

Также были названы победители в номинациях «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучший актёрский ансамбль», «Лучшая работа режиссёра» и других.

Ранее сообщалось, что специальную премию «За творческое долголетие и верность театру» присудили актрисе Академического драматического театра имени Комиссаржевской Тамаре Абросимовой и артисту театра-фестиваля «Балтийский дом» Роману Громадскому.

Newinform сообщал о показе одноактных балетов израильского хореографа Роя Ассафа в Петербурге.

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