В Петербурге назвали лауреатов премии «Золотой софит»
- РИА Новости
Приз за лучшую женскую роль получила Марина Игнатова, сыгравшая Соню Мармеладову в спектакле «Преступление и наказание» в постановке Константина Богомолова.
В категории «Лучшая мужская роль» победил Александр Новиков (Порфирий Петрович в том же спектакле).
Также были названы победители в номинациях «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучший актёрский ансамбль», «Лучшая работа режиссёра» и других.
Ранее сообщалось, что специальную премию «За творческое долголетие и верность театру» присудили актрисе Академического драматического театра имени Комиссаржевской Тамаре Абросимовой и артисту театра-фестиваля «Балтийский дом» Роману Громадскому.
Newinform сообщал о показе одноактных балетов израильского хореографа Роя Ассафа в Петербурге.