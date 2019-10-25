Церемония вручения театральной премии «Золотой софит» пройдёт 28 октября в Петербурге
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Лауреатов определят за день до церемонии при помощи тайного голосования. Его участниками станут номинационный совет, бюро правления петербургского отделения СТД, известные театральные деятели, музыкальные и театральные критики.
Специальную премию «За творческое долголетие и верность театру» вручат актрисе Академического драматического театра имени Комиссаржевской Тамаре Абросимовой и артисту театра-фестиваля «Балтийский дом» Роману Громадскому.
Эту же награду получит актриса Театра марионеток имени Деммени Фаина Костина.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва объявил программу на сезон.