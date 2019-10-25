Церемония вручения театральной премии «Золотой софит» пройдёт 28 октября в Петербурге

Церемония вручения театральной премии «Золотой софит» состоится 28 октября в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости» со ссылкой на организаторов.

Лауреатов определят за день до церемонии при помощи тайного голосования. Его участниками станут номинационный совет, бюро правления петербургского отделения СТД, известные театральные деятели, музыкальные и театральные критики.

Специальную премию «За творческое долголетие и верность театру» вручат актрисе Академического драматического театра имени Комиссаржевской Тамаре Абросимовой и артисту театра-фестиваля «Балтийский дом» Роману Громадскому.

Эту же награду получит актриса Театра марионеток имени Деммени Фаина Костина.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва объявил программу на сезон.