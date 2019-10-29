В музее-усадьбе «Кусково» завершили реставрацию старинных бюстов

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В музее-усадьбе «Кусково» завершилась реставрация старинных бюстов, привезённых в середине XVIII века графом Петром Шереметевым из Италии. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на главу департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
В музее-усадьбе «Кусково» завершили реставрацию старинных бюстов
  • ©mos.ru

«Реставрацию бюстов музея-усадьбы «Кусково» можно назвать настоящей спасательной операцией. К началу работ монументы находились в неудовлетворительном состоянии», — заявил он.

По его словам, специалисты расчистили бюсты от всех загрязнений, укрепили поверхность камня, восполнили утраченные фрагменты, устранили дефекты, после чего нанесли на поверхность консервационное покрытие.

Установлено, что держать бюсты на открытом воздухе больше нельзя. Поэтому принято решение отправить их в музей и установить на месте оригинала точные копии.

«Сейчас продолжаются работы по реставрации парковой скульптуры музея-усадьбы. Вторую жизнь получат 50 мраморных памятников, в том числе бюсты и ростовые скульптуры», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

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