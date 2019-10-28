Эксперт прокомментировал кассовый рекорд «Джокера»

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что фильм «Джокер» стал лидером среди лент категории R по кассовым сборам.

Как считает эксперт, картине вряд ли удастся побить рекорд «Мстителей» из-за возрастных ограничений.

«За «Мстителями» была вся история этой киновселенной. Несколько фильмов, все готовились к этому. И это была сенсация, которую можно было предвидеть», — заявил он.

По его словам, «Джокеру» повезло, поскольку он, с одной стороны, получил эстетскую премию Венецианского кинофестиваля, а с другой — является фильмом ужасов, комиксом, который, естественно, сработает.

Ранее один из продюсеров «Дылды» Сергей Мелькумов в беседе с Inforeactor оценил шансы фильма на получение «Оскара».