Кшиштоф Занусси рассказал о своём новом фильме «Эфир»

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Режиссёр, лауреат Венецианского кинофестиваля Кшиштоф Занусси в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о своём новом фильме «Эфир».
Кшиштоф Занусси рассказал о своём новом фильме «Эфир»
  • © Omar Marques/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«История «Эфира» касается мифа о Фаусте. Мой фильм — это совместное производство многих стран Европы — Польши, Украины, Венгрии и Италии, а миф о Фаусте — очень европейский, в других культурах ничего похожего не появляется», — заявил он.

Как отметил режиссёр, в своей ленте он размышляет над тем, что сегодня все живут иллюзией, будто всё вокруг стало безопасным, и уже никто не боится зла так, как боялись его раньше.

«А я хотел напомнить, что зло — сила динамическая, что все мы способны выбрать зло», — сказал Занусси.

Он добавил, что роль искусства заключается в том, чтобы показать, что такая опасность всегда реальна.

Ранее, как сообщал Mkset.ru, Занусси рассказал о любимых российских режиссёрах.

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