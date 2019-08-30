Кшиштоф Занусси рассказал о любимых российских режиссёрах
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Как заявил Занусси, он смотрит все фильмы Андрея Звягинцева, поскольку считает его очень талантливым автором.
«С огромным интересом смотрю фильмы Сокурова, Германа-младшего. Предпоследняя картина Андрея Смирнова «Жила-была одна баба», на мой взгляд, гениальная вещь, которая прошла как будто незаметно», — отметил он.
Ранее режиссёр фильма «Бык» Борис Акопов в беседе с ФАН рассказал о новых проектах.