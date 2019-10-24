Кинокритик оценил шансы претендентов на премию «Оскар»

Короткая ссылка
Кинокритик Сергей Сычёв предположил, кто из зарубежных актёров имеет больше шансов выиграть статуэтку «Оскар» за лучшую мужскую роль в 2020 году.
Кинокритик оценил шансы претендентов на премию «Оскар»
  • Reuters

По его мнению, явным фаворитом в этой категории является Хоакин Феникс — за роль в фильме «Джокер».

«Это человек, для которого актёрство — миссия и служение, и если его наградят этой статуэткой, то это будет ещё одно выражение всеобщей любви профессионалов и зрителей к тому, что он делает», — полагает критик.

Среди других претендентов он также выделил работу Леонардо Ди Каприо в картине «Однажды в… Голливуде».

«Я думаю, что оба этих актёра будут соревноваться за статуэтку. В этой битве победит, скорее всего, Хоакин Феникс, поскольку шансов, что Ди Каприо достанется второй «Оскар», очень мало», — отметил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Ранее Сергей Мелькумов, один из продюсеров «Дылды», в беседе с Inforeactor оценил шансы фильма на получение «Оскара».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить