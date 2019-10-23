Дни культуры Костромской области пройдут 25 и 26 октября в Калининграде
- Вид на Калининград. Архивное фото / © Евгений Одиноков
- РИА Новости
Среди участников — национальный балет «Кострома», Костромской губернский симфонический оркестр, Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
В Светлогорске запланирована выставка «Искусство Костромской земли», где будут представлены работы ювелиров и мастеров прикладного искусства Костромы и села Красное-на-Волге.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области и ЯНАО договорились о развитии сотрудничества.