Дни культуры Костромской области пройдут 25 и 26 октября в Калининграде

Дни культуры Костромской области будут проходить 25 и 26 октября в Калининграде, сообщает издание «Янтарный край».

Среди участников — национальный балет «Кострома», Костромской губернский симфонический оркестр, Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

В Светлогорске запланирована выставка «Искусство Костромской земли», где будут представлены работы ювелиров и мастеров прикладного искусства Костромы и села Красное-на-Волге.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области и ЯНАО договорились о развитии сотрудничества.