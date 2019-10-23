Дни культуры Костромской области пройдут 25 и 26 октября в Калининграде

Короткая ссылка
Дни культуры Костромской области будут проходить 25 и 26 октября в Калининграде, сообщает издание «Янтарный край».
Дни культуры Костромской области пройдут 25 и 26 октября в Калининграде
  • Вид на Калининград. Архивное фото / © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Среди участников — национальный балет «Кострома», Костромской губернский симфонический оркестр, Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

В Светлогорске запланирована выставка «Искусство Костромской земли», где будут представлены работы ювелиров и мастеров прикладного искусства Костромы и села Красное-на-Волге.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области и ЯНАО договорились о развитии сотрудничества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить