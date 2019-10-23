В «Зарядье» состоится оперный гала-концерт

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Оперный концерт «Барокко. Бельканто. Романтизм» пройдёт в Большом зале «Зарядье» 25 октября.
В «Зарядье» состоится оперный гала-концерт
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Как сообщает НСН, в вечере примут участие солисты Диляра Идрисова, Василиса Бержанская, а также Сергей Кузьмин. Ведущей станет музыкальный обозреватель «Радио России» Ольга Русанова.

В программе концерта — произведения Генделя, Вивальди, Россини, Доницетти, Масканьи, Массне, Моцарта, Беллини, Бизе, Штрауса. В первой части вечера каждый из артистов выступит сольно, во втором отделении они споют в дуэтах, а также терцетом.

Вместе с солистaми выступит Московский кaмерный оркестр Musica Viva под управлением финского дирижёра Кaлле Куусaвa, а в кaчестве специaльного гостя на сцену выйдет лaуреaт XVI Междунaродного конкурсa имени П.И. Чaйковского — пианист Констaнтин Емельянов.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что театр «Балет Москва» отметит юбилей 6 ноября.

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