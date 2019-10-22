Выставка «Сокровища музеев России» открылась в Омске

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Выставка «Сокровища музеев России» начала работу в Омске, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Выставка «Сокровища музеев России» открылась в Омске
  • © omskportal.ru

На экспозиции представлены работы Алексея Антропова, Фёдора Алексеева, Василия Пукирева, Ивана Хруцкого, Михаила Клодта, Исаака Левитана, Ивана Айвазовского, Ивана Билибина, Петра Кончаловского и других мастеров.

Таким образом, посетители смогут ознакомиться со всеми жанрами живописи, среди которых портрет и пейзаж.

Выставка открыта до 17 ноября.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о выставке молодых российских художников в Тольятти.

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