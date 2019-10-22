Экранизации русской классики бесплатно покажут в Москве с 9 по 30 ноября

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Бесплатные показы экранизаций русской классики пройдут в столице с 9 по 30 ноября, сообщает «Вечерняя Москва».
Экранизации русской классики бесплатно покажут в Москве с 9 по 30 ноября
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Перед зрителями также выступят специалисты в области литературы. Они расскажут интересные факты о сюжете и героях.

В частности, 9 ноября в кинотеатре «Факел» представят фильм «Гроза» (1933) Владимира Петрова, а 13 ноября там же можно будет увидеть ленту «Идиот» (1958) Ивана Пырьева.

16 ноября в кинотеатре «Юность» покажут картину «Майская ночь, или Утопленница» (1952), 30 ноября — фильм «Три толстяка» (1966).

23 ноября в кинотеатре «Звезда» состоится показ ленты «Вий» (1967), передаёт портал мэра и правительства.

Ранее Пятый канал сообщал о международном кинофестивале «Баренц Экологический Фильм».

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