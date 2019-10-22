В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.

В Москве и Московской области в среду, 23 октября, ожидается +11...+16 ˚С, в четверг будет на пару градусов холоднее, а в пятницу и субботу характер погоды существенно не изменится.

На юге Центрального федерального округа (Белгородская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области) температура снизится к четвергу. Будет +12...+17 ˚С против +20 ˚С в начале недели.

С середины недели начнёт портиться погода на севере Поволжья (Нижегородская и Кировская области). В дневное время ожидается +4...+9 ˚С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области предупредили об усилении ветра до 20 м/с.