В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
  • РИА Новости

В Москве и Московской области в среду, 23 октября, ожидается +11...+16 ˚С, в четверг будет на пару градусов холоднее, а в пятницу и субботу характер погоды существенно не изменится.

На юге Центрального федерального округа (Белгородская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области) температура снизится к четвергу. Будет +12...+17 ˚С против +20 ˚С в начале недели.

С середины недели начнёт портиться погода на севере Поволжья (Нижегородская и Кировская области). В дневное время ожидается +4...+9 ˚С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области предупредили об усилении ветра до 20 м/с.

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