Синоптики прогнозируют аномально тёплую погоду в Москве

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Анна Лушникова
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается на этой неделе в столичном регионе.
Синоптики прогнозируют аномально тёплую погоду в Москве
  • РИА Новости

«До воскресенья похолодания не будет. Ожидается аномально тёплая погода, правда, облачная, преимущественно без осадков. Похолодание возможно, но оно будет только в начале следующей недели из-за тыловой части циклона, пройдёт атмосферный фронт с северо-запада. Похолодает примерно на 5—7 °С. В пятницу и субботу днём температура будет ещё в пределах +12…+14 °С и в ночные часы до воскресенья не опустится ниже +6…+7 °С. Похолодает только 29 и 30 октября», — сказал синоптик.

По его словам, по области в этот период температура в ночные часы может опускаться до 0 °С.

«Готовиться к тому, что ситуация ухудшится, надо уже с 28 октября. Мы не исключаем, что из-за того, что в ночные часы температура будет близка к 0 °С, осадки могут быть смешанной фазы — дождь со снегом. Но весь октябрь температура у нас превышала норму примерно на 3 °С», — заключил Варакин.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в Москве во вторник, 22 октября, ожидается до +12 °С.

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