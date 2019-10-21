Петербург примет эстафету Всероссийского театрального марафона с 23 по 25 октября
- РИА Новости
Запланированы гастроли Театра драмы Республики Карелия «Творческая мастерская», в рамках которых будет показано три спектакля. Это «Васса», «Про мою маму и про меня» и «Любовь. Письма».
В марафоне в рамках Года театра участвуют 85 регионов. Он стартовал во Владивостоке и завершится в Калининграде.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва объявил программу на сезон.