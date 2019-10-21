Санкт-Петербург примет эстафету Всероссийского театрального марафона с 23 по 25 октября, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по культуре.

Запланированы гастроли Театра драмы Республики Карелия «Творческая мастерская», в рамках которых будет показано три спектакля. Это «Васса», «Про мою маму и про меня» и «Любовь. Письма».

В марафоне в рамках Года театра участвуют 85 регионов. Он стартовал во Владивостоке и завершится в Калининграде.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва объявил программу на сезон.