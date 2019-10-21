На ВДНХ пройдёт выставка фотографий, сделанных космонавтами с МКС
- ©mos.ru
Снимки посвящены природным явлениям, мегаполисам, известным достопримечательностям, таким как озеро Балатон в Венгрии или Великая Китайская стена.
Ради удачного кадра космонавты проводили у иллюминатора долгие часы, ожидая, когда свет упадёт под нужным углом.
«В космосе каждый из нас — охотник за светом. На этой выставке собраны лучшие трофеи такой охоты», — сказали организаторы.
Ранее НСН сообщала, что на Всемирной неделе космоса на ВДНХ 4—10 октября побывали около 100 тыс. человек.