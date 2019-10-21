На ВДНХ пройдёт выставка фотографий, сделанных космонавтами с МКС

На ВДНХ пройдёт выставка «Взгляд сверху», на которой представят фотографии, сделанные во время экспедиций на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Снимки посвящены природным явлениям, мегаполисам, известным достопримечательностям, таким как озеро Балатон в Венгрии или Великая Китайская стена.

Ради удачного кадра космонавты проводили у иллюминатора долгие часы, ожидая, когда свет упадёт под нужным углом.

«В космосе каждый из нас — охотник за светом. На этой выставке собраны лучшие трофеи такой охоты», — сказали организаторы.

Ранее НСН сообщала, что на Всемирной неделе космоса на ВДНХ 4—10 октября побывали около 100 тыс. человек.