На ВДНХ пройдёт выставка фотографий, сделанных космонавтами с МКС

Короткая ссылка
На ВДНХ пройдёт выставка «Взгляд сверху», на которой представят фотографии, сделанные во время экспедиций на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает сайт «Москва 24».
На ВДНХ пройдёт выставка фотографий, сделанных космонавтами с МКС
  • ©mos.ru

Снимки посвящены природным явлениям, мегаполисам, известным достопримечательностям, таким как озеро Балатон в Венгрии или Великая Китайская стена.

Ради удачного кадра космонавты проводили у иллюминатора долгие часы, ожидая, когда свет упадёт под нужным углом.

«В космосе каждый из нас — охотник за светом. На этой выставке собраны лучшие трофеи такой охоты», — сказали организаторы.

Ранее НСН сообщала, что на Всемирной неделе космоса на ВДНХ 4—10 октября побывали около 100 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить