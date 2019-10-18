Адвокат семьи Марьянова рассказала о скором рассмотрении в суде дела о смерти актёра

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Адвокат семьи Дмитрия Марьянова Виктория Крылова в беседе с НСН рассказала о скором рассмотрении в суде дела о смерти актёра.
Адвокат семьи Марьянова рассказала о скором рассмотрении в суде дела о смерти актёра
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Семья хочет справедливости и только справедливости. Для семьи вопрос наследства является вторичным. Два года шло следствие. Сегодня поступили хорошие новости. Обвинительное заключение утверждено и в ближайшие дни будет рассматриваться в Лобненском городском суде», — заявила она.

Директор реабилитационного центра «Феникс» Оксана Богданова обвиняется по статьям «Оказание услуг ненадлежащего качества, повлекшее смерть» и «Оставление в опасности».

По словам Крыловой, сторона защиты также просит завести дело ещё как минимум по двум статьям — незаконное лишение свободы и незаконная медицинская деятельность в реабилитационном центре.

По данным следствия, находившийся в реабилитационном центре с 6 по 15 октября 2017 года актёр скончался от сквозного разрыва «задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери» в результате неполучения своевременного направления в больницу.

Также отмечается, что по указаниям Богдановой актёру вводили внутримышечно препараты неизвестных производителей с неустановленными сроками годности.

В ноябре 2018 года СК предъявил Богдановой обвинения. По версии следствия, подчинённые директора клиники вводили Марьянову препараты, не выяснив, имеются ли у него какие-либо заболевания или противопоказания, а также не вызывали скорую помощь, несмотря на жалобы пациента.

Подробности — в материале RT

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