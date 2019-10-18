Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели сына

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Отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели сына.
Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели сына
  • РИА Новости

«Вы знаете, это мне так надоело. Сейчас очень многие хотят прославиться, выпендриться и проводят такие «расследования». Понимаете, эта версия была очевидна уже на второй день после аварии. Я её высказал в своё время — почти 30 лет назад», — заявил Роберт Цой в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, сейчас это снова «откопали».

Музыкант погиб в ДТП в Латвии 15 августа 1990 года. По данным следствия и по показаниям свидетелей, Цой не вписался в опасный поворот на высокой скорости.

О возможной причине гибели лидера группы «Кино» сообщила «Фонтанка.ру» со ссылкой на экспертов петербургского Института безопасности дорожного движения.

Как предположили специалисты, обустройство дороги, где случилось ДТП, не отвечало требованиям, авария могла произойти из-за отсутствия дорожных знаков о сужении трассы и опасном повороте. На снимке, сделанном через два месяца после ДТП, эти знаки есть, и эксперты не исключают, что указатели появились уже после аварии.

Ранее актёр Юрий Стоянов в беседе с Newinform назвал Виктора Цоя знаковым человеком для страны и поколения.

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