Гала-концерт «Звёзды Петербурга» пройдёт 14 ноября в честь 130-летия Свято-Владимирской школы

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Гала-концерт «Звёзды Петербурга» состоится 14 ноября в честь 130-летия Свято-Владимирской школы, сообщает Nation News.
Гала-концерт «Звёзды Петербурга» пройдёт 14 ноября в честь 130-летия Свято-Владимирской школы
  • Pixabay

Его участниками станут заслуженные и народные артисты России, лауреаты международных конкурсов.

Среди них — Фарух Рузиматов, Юлия Махалина и Иван Васильев.

Кроме того, на сцену выйдут солисты, премьеры и примы Мариинского и Михайловского театров. Будут представлены фрагменты балетов, хореографические миниатюры и народно-сценические танцы.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что хорватский виолончелист Лука Шулич выступит 7 ноября в Москве.

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