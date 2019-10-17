Синоптики рассказали, сколько продлится тёплая погода в Москве
- РИА Новости
«С точки зрения тепла такая погода продлится до вторника (22 октября. — RT), если говорить про Московский регион или регионы южнее Москвы: Брянскую, Калужскую, Рязанскую, Белгородскую области. Мы сейчас в антициклоне.... Погода на 4—5 градусов выше климатической нормы», — приводит РИА Новости его слова.
Варакин также уточнил, что после 21 октября жителей Московского региона ждёт небольшое похолодание с кратковременным дождём.
«А потом практически до 26—27 числа не будет такого тепла, как сейчас, но всё равно температура будет выше нормы», — подвёл итог метеоролог.
Ранее Гидрометцентр сообщил о приходе в центральную часть России «пожилого бабьего лета» с пятницы, 18 октября, до вторника, 22 октября.