Синоптики рассказали, сколько продлится тёплая погода в Москве

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что тёплая погода с превышением климатической нормы продержится в столичном регионе до следующего воскресенья, 27 октября.

«С точки зрения тепла такая погода продлится до вторника (22 октября. — RT), если говорить про Московский регион или регионы южнее Москвы: Брянскую, Калужскую, Рязанскую, Белгородскую области. Мы сейчас в антициклоне.... Погода на 4—5 градусов выше климатической нормы», — приводит РИА Новости его слова.

Варакин также уточнил, что после 21 октября жителей Московского региона ждёт небольшое похолодание с кратковременным дождём.

«А потом практически до 26—27 числа не будет такого тепла, как сейчас, но всё равно температура будет выше нормы», — подвёл итог метеоролог.

Ранее Гидрометцентр сообщил о приходе в центральную часть России «пожилого бабьего лета» с пятницы, 18 октября, до вторника, 22 октября.