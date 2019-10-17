В Гидрометцентре рассказали о «пожилом бабьем лете» в России
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.
По её словам, тёплая погода с пятницы до вторника будет обеспечена благодаря очень тёплой воздушной массе, гребню тропического антициклона и юго-западным потокам ветра.
«Метеорологи шутят, что в августе, по народному календарю, наступает «молодое» бабье лето, в сентябре — «зрелое», а это можно назвать «пожилым» бабьим летом», — заявила Макарова.
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