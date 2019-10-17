В Гидрометцентре рассказали о «пожилом бабьем лете» в России

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В центральной части России с пятницы, 18 октября, до вторника, 22 октября, установится тёплая и солнечная погода, такой период метеорологи в шутку называют «пожилым бабьим летом». 
В Гидрометцентре рассказали о «пожилом бабьем лете» в России
  • Pixabay

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

По её словам, тёплая погода с пятницы до вторника будет обеспечена благодаря очень тёплой воздушной массе, гребню тропического антициклона и юго-западным потокам ветра.

«Метеорологи шутят, что в августе, по народному календарю, наступает «молодое» бабье лето, в сентябре — «зрелое», а это можно назвать «пожилым» бабьим летом», — заявила Макарова.

Ранее «Газета.Ru» передавала, что в Москве 17 октября ожидается до +16 °С.

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