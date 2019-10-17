Открылся интернет-магазин уличного художника Бэнкси

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Британский уличный художник Бэнкси открыл интернет-магазин, в котором покупатели могут приобрести авторские произведения искусства и товары для дома.
Открылся интернет-магазин уличного художника Бэнкси
  • @banksy
  • Instagram

«Я открываю магазин под названием Gross Domestic Product. Там продаются произведения искусства, предметы для дома и разочарование», — написал Бэнкси в Instagram.

На сайте можно оформить заказ на несколько десятков товаров, среди которых авторские футболки, настенные часы, кружка, рюкзак и даже телевизор.

Ранее стало известно, что картина художника Devolved Parliament была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне за $12,2 млн, что в шесть раз превысило её начальную стоимость.

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