Открылся интернет-магазин уличного художника Бэнкси
- @banksy
«Я открываю магазин под названием Gross Domestic Product. Там продаются произведения искусства, предметы для дома и разочарование», — написал Бэнкси в Instagram.
На сайте можно оформить заказ на несколько десятков товаров, среди которых авторские футболки, настенные часы, кружка, рюкзак и даже телевизор.
Ранее стало известно, что картина художника Devolved Parliament была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне за $12,2 млн, что в шесть раз превысило её начальную стоимость.