Сербия планирует передать России картины Рериха до конца года

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Сербская сторона рассчитывает передать России семь картин Николая Рериха в обмен на 166-й лист Мирославова Евангелия до конца года. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр культуры и СМИ Сербии Владан Вукославлевич.
Сербия планирует передать России картины Рериха до конца года
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По его словам, представители Сербии согласовали с российским МИД документ, который, по его мнению, должен быть подписан во время визита премьер-министра России Дмитрия Медведева 20 октября. 

«У нас до сих пор нет точного срока для этого, но я верю, что будет подписано соглашение», — заявил Вукославлевич. Он добавил, что соглашение подлежит ратификации в Госдуме и Народной скупщине.

«Этот обмен, который практически согласован в техническом аспекте, может быть реализован. С разумным оптимизмом мог бы сказать, что это будет реализовано до конца календарного года», — сказал он.

В 2017 году в музее Сербии были найдены утерянные в 1941 году картины Николая Рериха.

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