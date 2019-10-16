Выставка «Реконструкция как искусство» начала работу в Москве

Выставка «Реконструкция как искусство» начала работу во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, сообщает сайт «Москва 24». Она продлится до 17 ноября.

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Её экспонатами стали более 40 костюмов, представленных на одной из площадок фестиваля исторической реконструкции «Времена и эпохи», которая была посвящена Османской империи. Фестиваль состоялся летом. Организаторы воссоздали атмосферу восточного базара, дворцов и улиц XVI—XVII веков — периода расцвета Османской империи, передаёт портал мэра и правительства. Ранее Gorod55.ru сообщал, что выставка «Сокровища музеев России» откроется 22 октября в Омске.