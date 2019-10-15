Выставка «Сокровища музеев России» откроется 22 октября в Омске

Короткая ссылка
Выставка «Сокровища музеев России» пройдёт с 22 октября по 17 ноября в омском музее имени Врубеля, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областного Министерства культуры.
Выставка «Сокровища музеев России» откроется 22 октября в Омске
  • РИА Новости

Посетители смогут увидеть работы Алексея Антропова, Исаака Левитана, Ивана Айвазовского, Ивана Билибина, Петра Кончаловского и других отечественных мастеров.

Выставка уже состоялась в Калининграде, Тюмени, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, Астрахани, Перми и Воронеже. Её посетили более 1 млн человек. Омск — завершающий город на пути следования экспозиции.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о выставке молодых российских художников в Тольятти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить