Выставка «Сокровища музеев России» откроется 22 октября в Омске
- РИА Новости
Посетители смогут увидеть работы Алексея Антропова, Исаака Левитана, Ивана Айвазовского, Ивана Билибина, Петра Кончаловского и других отечественных мастеров.
Выставка уже состоялась в Калининграде, Тюмени, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, Астрахани, Перми и Воронеже. Её посетили более 1 млн человек. Омск — завершающий город на пути следования экспозиции.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о выставке молодых российских художников в Тольятти.