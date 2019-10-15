Выставка «Сокровища музеев России» откроется 22 октября в Омске

Выставка «Сокровища музеев России» пройдёт с 22 октября по 17 ноября в омском музее имени Врубеля, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областного Министерства культуры.

РИА Новости

Посетители смогут увидеть работы Алексея Антропова, Исаака Левитана, Ивана Айвазовского, Ивана Билибина, Петра Кончаловского и других отечественных мастеров. Выставка уже состоялась в Калининграде, Тюмени, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, Астрахани, Перми и Воронеже. Её посетили более 1 млн человек. Омск — завершающий город на пути следования экспозиции. Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о выставке молодых российских художников в Тольятти.