В Третьяковской галерее рассказали о выставке Василия Поленова

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с «Российской газетой» рассказала о выставке, посвящённой 175-летию Василия Поленова.

По её словам, выкуплены почти все экскурсии на эту экспозицию.

«Всё равно каждая выставка — как спектакль, перед премьерой которого вся команда волнуется. Ты знаешь, что работы прекрасные, участники топовые, но предсказать приём публикой всё равно невозможно», — отметила она.

Трегулова назвала Поленова очень гармоничным мастером, чьи картины «Московский дворик» и «Бабушкин сад» дарят чувство сбалансированности, притягивают благородством, взвешенностью цветовых решений.

«А как пленительны его этюды, сделанные во время поездок в Египет, Сирию, Палестину. Мы благодарны Русскому музею, который после сомнений всё-таки согласился предоставить на выставку полотно «Христос и грешница», — сказала гендиректор галереи.

Она добавила, что экспозиция показывает Поленова и как универсального художника, много работавшего в театре и создававшего архитектурные проекты.

Ранее Gorod55.ru сообщал, что выставка «Сокровища музеев России» откроется 22 октября в Омске.