Спасатели предупредили об усилении ветра до 16 м/с в Татарстане

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Татарстане, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

С 21:00 среды, 16 октября, до 18:00 четверга, 17 октября, возможна интенсивность метеорологических явлений. Ночью местами будет туман, на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Днём скорость ветра местами будет достигать 16 м/с.

В ведомстве советуют не приближаться в непогоду к линиям электропередачи, деревьям и другим подобным объектам. Укрытие лучше всего искать в подъездах или подвалах зданий.

Ранее Karelinform.ru сообщал о ветре до 23 м/с в Карелии.