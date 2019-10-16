Выставка ретроавтомобилей пройдёт 19 октября в Парке Горького

Выставка ретроавтомобилей состоится 19 октября в Парке Горького, сообщает сайт «Москва 24». Она посвящена Дню автомобилиста.

Всего будет представлено более 50 моделей 1950 — 1980 годов. Большинство экспонатов покажут впервые.

Самый старый на выставке автомобиль — Chevrolet Impala, которому в 2019-м исполнился 61 год.

«У гостей выставки будет возможность познакомиться с автотранспортом прошлых лет, многие из машин представлены в России в единственном экземпляре», — цитирует пресс-службу парка портал мэра и правительства.

Ранее автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН оценил сообщение о том, что россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, в перспективе десяти лет выйдет дешевле ездить на такси, чем покупать и использовать личный автомобиль.