Гаркуша оценил современную рок-музыку

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Участник группы «АукцЫон» Олег Гаркуша в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил современную рок-музыку.
Гаркуша оценил современную рок-музыку
  • РИА Новости

По его словам, есть новые имена, но не всем дано «выстреливать».

«Есть интересные, на мой взгляд, коллективы, но которые или по своей лености, или ещё почему не могут как-то проявить себя. «Шлагбаум», The Alzheimer, «Спящий Будда», «Ха.Мы» и так далее», — заявил он.

Как отметил Гаркуша, это классные, интересные и самобытные исполнители, но народ на них не ходит. Он предположил, что мало харизматичных личностей или же во всём виноват интернет.

Музыкант также сказал, что таланты есть, но необходимо «рубиться».

«Да и случая не хватает. Я всем музыкантам говорю: «Ребята, вы можете петь и играть сколько угодно, но если случай не подвернётся — не судьба», — добавил он.

Ранее Гаркуша в беседе с НСН рассказал о вкладе лидера «Гражданской обороны» Егора Летова в рок-музыку.

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