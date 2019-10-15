Гаркуша оценил современную рок-музыку

Участник группы «АукцЫон» Олег Гаркуша в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил современную рок-музыку.

По его словам, есть новые имена, но не всем дано «выстреливать».

«Есть интересные, на мой взгляд, коллективы, но которые или по своей лености, или ещё почему не могут как-то проявить себя. «Шлагбаум», The Alzheimer, «Спящий Будда», «Ха.Мы» и так далее», — заявил он.

Как отметил Гаркуша, это классные, интересные и самобытные исполнители, но народ на них не ходит. Он предположил, что мало харизматичных личностей или же во всём виноват интернет.

Музыкант также сказал, что таланты есть, но необходимо «рубиться».

«Да и случая не хватает. Я всем музыкантам говорю: «Ребята, вы можете петь и играть сколько угодно, но если случай не подвернётся — не судьба», — добавил он.

Ранее Гаркуша в беседе с НСН рассказал о вкладе лидера «Гражданской обороны» Егора Летова в рок-музыку.