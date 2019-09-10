Гаркуша рассказал о вкладе Летова в рок-музыку

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Участник группы «АукцЫон» Олег Гаркуша в беседе с НСН рассказал о вкладе лидера «Гражданской обороны» Егора Летова в рок-музыку.
Гаркуша рассказал о вкладе Летова в рок-музыку
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как отметил Гаркуша, Летову многое удалось сделать. По его словам, музыкант был замечательным человеком, но не единственным представителем панк-рока.

«Ещё Андрей Панов из группы «Автоматические удовлетворители» большой вклад внёс в историю панк-движения. И Алекс Оголтелый из «Народного ополчения». Но Егор — он не то чтобы более медийный, а его очень многие любили за его музыку, за его песни», — сказал Гаркуша.

10 сентября Летову могло бы исполниться 55 лет.

Ранее актёр Юрий Стоянов в беседе с Newinform назвал музыканта Виктора Цоя знаковым человеком для страны и поколения.

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