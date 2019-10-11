Пиотровский переназначен директором Эрмитажа до 2022 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев переназначил Михаила Пиотровского на должность генерального директора Государственного Эрмитажа на 3 года.

«Назначить Пиотровского Михаила Борисовича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж» на срок 3 года, освободив его от занимаемой должности», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы правительства.

Пиотровский возглавляет Эрмитаж с 1992 года. В 2016 году контракт с ним был продлён до 2020 года.

Ранее Nation News сообщал, что в Эрмитаже открыли новый зал античной керамики.