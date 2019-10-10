Эксперт оценил присуждение Нобелевской премии по литературе Петеру Хандке
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«Мне немножко странно, что он дождался награды именно сейчас, потому что формировал не наше, не нынешнее время, скажем прямо. Это период 1970—1980-х годов. Но, безусловно, он был крупной фигурой для того момента», — заявил Бутов.
По его словам, вклад Хандке в европейскую культуру заметен.
Как отметил эксперт, австрийский автор — своеобразная личность, достойный, крупный европейский писатель.
Ранее литературный критик Николай Александров в беседе с НСН прокомментировал присуждение Нобелевской премии по литературе.