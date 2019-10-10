Эксперт оценил присуждение Нобелевской премии по литературе Петеру Хандке

Писатель и критик Михаил Бутов в беседе с сайтом «Москва 24» оценил присуждение Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийскому писателю Петеру Хандке.

«Мне немножко странно, что он дождался награды именно сейчас, потому что формировал не наше, не нынешнее время, скажем прямо. Это период 1970—1980-х годов. Но, безусловно, он был крупной фигурой для того момента», — заявил Бутов.

По его словам, вклад Хандке в европейскую культуру заметен.

Как отметил эксперт, австрийский автор — своеобразная личность, достойный, крупный европейский писатель.

Ранее литературный критик Николай Александров в беседе с НСН прокомментировал присуждение Нобелевской премии по литературе.