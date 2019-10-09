В Историческом музее рассказали о посетителях

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Директор Исторического музея Алексей Левыкин в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказал о посетителях.
В Историческом музее рассказали о посетителях
  • ©wikipedia

«Сам характер музея наводит на мысль, что главными его посетителями должны быть школьники и студенты, но статистика говорит, что это люди среднего возраста, семейная аудитория. В выходные на выставках много молодёжи», — заявил он.

Что касается иностранных туристов, то это основная аудитория посетителей Покровского собора — филиала музея.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что выставка молодых российских художников откроется 12 октября в Музее актуального реализма Тольятти.

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